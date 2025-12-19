Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas

JAKARTA – Kebakaran melanda sebuah gudang dan rumah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis, 18 Desember 2025. Lima orang dilaporkan meninggal dunia.

“Lima korban meninggal dunia bernama Bunhui (56) perempuan, Tiong A Moi (70) laki-laki, Natilia (24) perempuan, Gisel (7) perempuan, dan Baby Sister perempuan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Jakarta, Isnawa Adji, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, kebakaran itu terjadi pada Kamis, 18 Desember 2025 sekitar pukul 20.16 WIB. Api baru berhasil dipadamkan pada Jumat pagi sekitar pukul 08.08 WIB.

Dia menerangkan, kebakaran melanda sebuah gudang homemade aksesori dan satu rumah warga di kawasan Jalan Lindung Pasar Baru, RT 01/12, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Selain menewaskan lima orang, kerugian ditaksir mencapai Rp1 miliar.

“Dugaan penyebabnya korsleting listrik. Peristiwa itu ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat,” katanya.

(Arief Setyadi )