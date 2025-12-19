Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Gelar Tiga OTT dalam Sehari, 25 Orang Ditangkap!

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |05:47 WIB
KPK Gelar Tiga OTT dalam Sehari, 25 Orang Ditangkap!
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tiga operasi tangkap tangan (OTT) di lokasi yang berbeda pada Kamis 18 Desember 2025. Lokasi yang dimaksud ialah Banten, Kabupaten Bekasi, dan Kalimantan Selatan.

Di Banten, operasi senyap tersebut menangkap sembilan orang dan uang senilai Rp900 juta.

“Sejak sore sampai malam, tim mengamankan sembilan orang di wilayah Banten dan Jakarta, di antaranya satu merupakan aparat penegak hukum, dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta,” ujar Budi, Kamis (18/12/2025).

Sedangkan di Bekasi, KPK menangkap 10 orang. “Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres. Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujar Budi.

KPK juga melakukan operasi senyap di luar Pulau Jawa. Daerah yang dimaksud yaitu Kalimantan Selatan.

