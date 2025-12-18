Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Dikabarkan OTT Penegak Hukum di Banten

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |08:50 WIB
Breaking News! KPK Dikabarkan OTT Penegak Hukum di Banten
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu 17 Desember 2025. Kali ini, tim KPK dikabarkan mengamankan oknum penegak hukum di daerah Banten.

Berdasarkan informasi dihimpun, oknum penegak hukum yang ditangkap diduga berinisial RZ. Oknum tersebut ditangkap karena diduga melakukan pemerasan.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar OTT ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku belum mengetahui informasi tersebut. “Saya belum tahu karena saya dinas luar seharian,” kata Tanak saat dikonfirmasi, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, pimpinan KPK lainnya belum angkat bicara ihwal OTT aparat penegak hukum di wilayah Banten tersebut. Sedangkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi tersebut.

Para pihak yang terjaring OTT dikabarkan sudah digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka akan diperiksa secara intensif di markas lembaga antikorupsi. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.

(Arief Setyadi )

      
