Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |20:48 WIB
Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast/Okezone
A
A
A

PASURUAN – Polisi akhirnya mengungkap kasus penemuan mayat wanita di aliran sungai Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mayat tersebut merupakan korban pembunuhan.

Korban diketahui bernama Faradilah Amaliah Najwa (21), mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. 

"Selasa 16 Desember 2025 telah mengamankan satu terduga pelaku beinisial AS yang diduga ada keterkaitan dengan penyebab meninggalnya korban," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Rabu (17/12/2025).

Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti serta memeriksa saksi-saksi. Dia menuturkan, oknum polisi berpangkat Bripka tersebut merupakan anggota Polres Probolinggo berinisial AS, yang masih memiliki hubungan kerabat dengan korban. 

Saat ini, AS bersama barang bukti terkait penyebab kematian korban telah ditahan di Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

"Memang benar untuk satu terduga pelaku berinisial AS yang sudah diamankan merupakan kerabat dari korban dan terduga pelaku berstatus sebagai anggota Polres Probolinggo Kabupaten," pungkasnya.

Sementara untuk motif pembunuhan sadis tersebut karena pelaku tergiur ingin menguasai harta benda korban.

Hal ini terungkap dari keterangan ayah korban, Ramelan, yang tidak menyangka putrinya menjadi korban kejahatan pelaku yang merupakan menantunya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/338/2959022/rekonstruksi-pembunuhan-mahasiswi-gunadarma-digelar-di-tkp-92HEwfsrpk.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswi Gunadarma Digelar di TKP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/338/2958457/bejat-selain-bunuh-mahasiswi-gunadarma-argiyan-juga-perkosa-dua-wanita-wvEv5v2ipY.jpg
Bejat! Selain Bunuh Mahasiswi Gunadarma, Argiyan Juga Perkosa Dua Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/16/512/2278546/mahasiswi-cantik-ditemukan-tewas-di-pantai-MEbgNKejhh.jpg
Mahasiswi Cantik Ditemukan Tewas di Pantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/08/519/1283836/berkat-facebook-pembunuh-mahasiwi-di-sidoarjo-tertangkap-AxaVbp2yyO.jpg
Berkat Facebook, Pembunuh Mahasiwi di Sidoarjo Tertangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/31/340/1188293/mahasiswi-dibunuh-bupati-tegur-wali-kota-manado-CSg0WbyeVd.jpg
Mahasiswi Dibunuh, Bupati Tegur Wali Kota Manado
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/04/10/338/1132236/polisi-kasus-dori-masih-gelap-80FMl5EWVD.jpg
Polisi: Kasus Dori Masih Gelap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement