INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kostrad Duduki Basis KKB di Intan Jaya, 2 Petingginya Yupinus Bilambani dan Yusak Kum Diamankan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |10:51 WIB
Kostrad Duduki Basis KKB di Intan Jaya, 2 Petingginya Yupinus Bilambani dan Yusak Kum Diamankan
2 Petinggi KKB Yupinus Bilambani dan Yusak Kum Diamankan
A
A
A

PAPUA - Prajurit Kostrad mengamankan dan menyerahkan dua petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VIII / Intan Jaya di Distrik Hitadipa kepada Bupati Intan Jaya untuk berikrar kembali kepada Pangkuan Ibu Pertiwi.

Setelah beberapa hari pasukan elite TNI AD itu menduduki Distrik Hitadipa di tengah-tengah masyarakat, dua mantan petinggi KKB menyampaikan ingin bergabung setia kepada NKRI, dua Anggota tersebut bernama Yupinus Bilambani dan Yusak Kum mantan anggota OPM Kodap VIII/Intan Jaya.

Danyonif 754 Kostrad, Letkol Inf Indra Luthfi W. berpesan agar pasukan yang mempunyai julukan Prajurit Raja ini selalu berhati-hati dalam pelaksanaan tugas.

"Selalu berhati-hati dalam bertugas, selalu berdoa dalam setiap melangkah agar diberikan pertolongan dan keselamatan. Tuhan selalu menyertai kita,"ujar Letkol Inf Indra Luthfi, Selasa (16/12/2025).

Sekadar diketahui, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah merupakan salah satu basis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Bahkan, beberapa waktu lalu Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil membebaskan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Intan Jaya,  dari penguasaan kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama. Dalam operasi senyap tersebut, 14 KKB tewas ditembak.

 

Halaman:
1 2
      
