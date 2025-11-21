Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher

YAHUKIMO - Seorang pekerja bangunan gereja bernama Baharuddin ditemukan tewas dengan luka bacok di dekat tempat tinggalnya, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban diduga tewas setelah diserang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Satgas Ops Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo mengevakuasi jenazah seorang pekerja bangunan. Almarhum ditemukan meninggal dunia di kawasan Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Faizal menjelaskan, korban ditemukan tewas pada Rabu (19/11) sekitar pukul 14.04 WIT. Korban merupakan pekerja bangunan Gereja GIDI Motulen.

“Begitu laporan diterima, tim langsung dikerahkan ke lokasi untuk memastikan situasi dan mengevakuasi jenazah korban. Ini merupakan langkah awal untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Adarma Sinaga menyampaikan bahwa informasi awal diperoleh dari beberapa saksi yang mengenal korban.

“Keterangan para saksi sangat membantu kami dalam memetakan aktivitas terakhir korban. Informasi awal inilah yang nantinya menjadi dasar proses penyelidikan lebih lanjut,” ungkapnya.