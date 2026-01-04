Magetan Jawa Timur Diguncang Gempa Pagi Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,1 mengguncang Magetan, Jawa Timur pada Minggu (4/1/2026) pagi. Gempa itu dilaporkan terjadi sekira pukul Pukul 06.39 WIB.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berlokasi di 12 KM dari Barat Daya Magetan. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 37 KM.

"#Gempa Mag:2.1, 04-Jan-2026 06:39:48WIB, Lok:7.68LS, 111.23BT (12 km BaratDaya MAGETAN-JATIM), Kedlmn:37 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Namun belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Sementara, warga Magetan dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )