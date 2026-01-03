Gempa M 6,5 Guncang Meksiko, Tewaskan Setidaknya 2 Orang

JAKARTA – Setidaknya dua orang tewas setelah gempa bumi dahsyat melanda Meksiko selatan dan tengah pada Jumat (2/1/2026). Menurut laporan CBS, hingga Jumat malam, selain dua korban tewas, beberapa lainnya juga terluka.

Pusat gempa berkekuatan 6,5 magnitudo itu berada di dekat kota wisata populer Acapulco, dekat San Marcos di negara bagian Guerrero, bagian barat daya.

Seorang wanita berusia 50 tahun diyakini meninggal di Guerrero, kata Gubernur negara bagian Evelyn Salgado. Sementara itu, Clara Brugada, Wali Kota Mexico City, mengonfirmasi kematian seorang pria berusia 60 tahun. Ia juga mengatakan 12 orang terluka. Brugada menambahkan gempa susulan dari gempa Jumat masih terasa.

Ia mendesak warga setempat untuk “tetap tenang” dan “selalu siapkan Tas Ransel Darurat.”