HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa M6,5 Guncang Meksiko, Wisatawan dan Warga Panik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |06:41 WIB
Gempa M6,5 Guncang Meksiko, Wisatawan dan Warga Panik
Gempa M6,5 Guncang Meksiko, Wisatawan dan Warga Panik (Ilustrasi/Freepik)
KOTA MEKSIKO - Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Meksiko bagian selatan dan tengah pada Jumat (2/1/2026). Guncangan gempa membuat wisatawan dan warga panik. 

1. Gempa M6,5 Guncang Meksiko

Gempa tersebut memiliki magnitudo awal 6,5. Melansir ABC News, Sabtu (3/1/2026), menurut badan seismologi nasional Meksiko, pusat gempa berada di dekat kota San Marcos di negara bagian Guerrero selatan dekat resor pantai Pasifik Acapulco. 

Badan Pertahanan Sipil Negara Bagian melaporkan berbagai tanah longsor di sekitar Acapulco dan di jalan raya lainnya di negara bagian tersebut.

Warga dan wisatawan di Kota Meksiko dan Acapulco bergegas ke jalanan ketika guncangan dimulai.

Badan Survei Geologi AS mengatakan, gempa bumi terjadi pada kedalaman 21,7 mil (35 kilometer), 2,5 mil di utara-barat laut Rancho Viejo, Guerrero, yang terletak di pegunungan sekitar 57 mil timur laut Acapulco.

Di sisi lain, guncangan gempa mengganggu konferensi pers pertama Presiden Claudia Sheinbaum di tahun baru karena alarm seismik berbunyi.

Sheinbaum, yang melanjutkan konferensi persnya beberapa saat kemudian, mengatakan dia telah berbicara dengan Gubernur Guerrero, Evelyn Salgado, yang mengatakan kepadanya tidak ada kerusakan serius yang dilaporkan.

 

Topik Artikel :
Meksiko Gempa Bumi gempa
