Awal Tahun Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Berkekuatan M5,6

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Maluku Tenggara Barat, pada pukul 10.05 WIB, Kamis (1/1/2026). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 209 km Barat Laut Maluku Tenggara Barat pada koordinat 6.58 Lintang Selatan – 130.03 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 189 Km.

“Gempa Mag:5.6, 01-Jan-2026 10:05:25WIB, Lok:6.58LS, 130.03BT (209 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:189 Km” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa Maluku Tenggara Barat.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )