Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Awal Tahun Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Berkekuatan M5,6

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |10:37 WIB
Breaking News! Awal Tahun Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Berkekuatan M5,6
Awal Tahun Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Berkekuatan M5,6
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Maluku Tenggara Barat, pada pukul 10.05 WIB, Kamis (1/1/2026). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 209 km Barat Laut Maluku Tenggara Barat pada koordinat 6.58 Lintang Selatan – 130.03 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 189 Km.

“Gempa Mag:5.6, 01-Jan-2026 10:05:25WIB, Lok:6.58LS, 130.03BT (209 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:189 Km” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa Maluku Tenggara Barat.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161459/gempa-3X7i_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/340/3146795/gempa-P2dQ_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,0 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033548/gempa-m4-8-guncang-maluku-utara-dirasakan-di-tondano-hingga-minahasa-utara-n9iYi309Mt.jpg
Gempa M4,8 Guncang Maluku Utara, Dirasakan di Tondano hingga Minahasa Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/340/2972002/gempa-m4-7-guncang-maluku-tenggara-barat-JpPoFfmVFc.JPG
Gempa M4,7 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/337/2948179/tak-berpotensi-tsunami-ini-analisis-bmkg-soal-gempa-besar-m5-1-maluku-MZeoiYjE2E.jpg
Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG soal Gempa Besar M5,1 Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/340/2948159/breaking-news-gempa-besar-m5-2-guncang-maluku-JDkLkkaCif.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Maluku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement