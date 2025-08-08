Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |19:51 WIB
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat
A
A
A

JAKARTA - Gempa besar berkekuatan M5,4 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, pukul 19.22 WIB, Jumat (8/8/2025). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 80 km Barat Laut Halmahera Barat, Maluku Utara pada koordinat 1.82 Lintang Utara – 127.04 Bujur Timur. Gempa ini berada pada kedalaman 84 kilometer (km).

"Gempa Mag:5.4, 08-Agu-25 19:22:13 WIB, Lok:1.82 LU,127.04 BT (80 km Barat Laut Halmahera Barat-Malut), kedalaman:84 Km, tidak berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya

BMKG menegaskan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
