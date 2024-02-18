Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,7 Guncang Maluku Tenggara Barat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |22:21 WIB
Gempa M4,7 Guncang Maluku Tenggara Barat
Gempa di Maluku Tenggara Barat (BMKG)
JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 4,7 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat, pada Minggu (18/2/2024) sekitar pukul 21.35 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa lokasi gempa berada 6,28 Lintang Selatan dan 130,41 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 121 kilometer arah barat laut Maluku Tenggara Barat pada kedalam 150 Km.

 BACA JUGA:

“#Gempa Mag:4.7, 18-Feb-2024 21:35:55WIB, Lok:6.28LS, 130.41BT (212 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT), Kedlmn:150 Km,” lapor BMKG melalui akun Twitter atau X resmi @infoBMKG.

Lebih lanjut, BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Salman Mardira)

      
