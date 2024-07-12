Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncang Maluku Utara, Dirasakan di Tondano hingga Minahasa Utara

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |18:07 WIB
Gempa M4,8 Guncang Maluku Utara, Dirasakan di Tondano hingga Minahasa Utara
Gempa Guncang Maluku Utara
JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,8 mengguncang Jailolo, Maluku Utara, pukul 17.34 WIB, Jumat (12/7/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa di Jailolo itu tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 127 km Barat Laut Jailolo Maluku Utara dengan titik koordinat 1.36 Lintang Utara dan 126.36 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 12-Jul-24 17:34:03 WIB, Lok:1.36 LU, 126.36 BT (Pusat gempa berada di laut, 127 km Barat Laut Jailolo), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menulis, gempa dirasakan dengan skala (MMI) II-III di Tondano, II - III Bitung, II - III Minahasa Utara. 

