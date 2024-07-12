Gempa M4,8 Guncang Maluku Utara, Dirasakan di Tondano hingga Minahasa Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,8 mengguncang Jailolo, Maluku Utara, pukul 17.34 WIB, Jumat (12/7/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa di Jailolo itu tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 127 km Barat Laut Jailolo Maluku Utara dengan titik koordinat 1.36 Lintang Utara dan 126.36 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.8, 12-Jul-24 17:34:03 WIB, Lok:1.36 LU, 126.36 BT (Pusat gempa berada di laut, 127 km Barat Laut Jailolo), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menulis, gempa dirasakan dengan skala (MMI) II-III di Tondano, II - III Bitung, II - III Minahasa Utara.