Dorong Ekonomi Kerakyatan di Kepulauan Aru, Welhem Kurnala Salurkan Bantuan Modal Usaha

KEPULAUAN ARU - Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan terus didorong di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Anggota DPRD Maluku Welhem D Kurnala menyalurkan bantuan modal usaha bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Rabu (11/3/2026).

Di kawasan Siwalima, Kurnala juga memberikan kredit motor bagi pemuda yang bekerja sebagai pengemudi ojek. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan Partai Perindo di daerah.

“Kita ingin memastikan semangat kebersamaan yang terbangun juga diwujudkan dalam kerja nyata, termasuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memberikan dukungan bagi UMKM. Di situlah politik hadir sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat,” tuturnya.

Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, pemberdayaan UMKM dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partai Perindo diketahui memiliki sejumlah program pemberdayaan UMKM. Program tersebut mencakup pembagian Gerobak Perindo, bantuan modal usaha tunai, pelatihan, pembinaan manajemen usaha, serta dukungan promosi produk agar pelaku usaha semakin mandiri.

”Kita memberi bukan dilihat dari nilainya, tetapi dari niat yang tulus untuk membantu masyarakat yang susah. Partai Perindo memiliki komitmen untuk membantu masyarakat,” kata Kurnala.