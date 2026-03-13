Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dorong Ekonomi Kerakyatan di Kepulauan Aru, Welhem Kurnala Salurkan Bantuan Modal Usaha

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |10:27 WIB
Dorong Ekonomi Kerakyatan di Kepulauan Aru, Welhem Kurnala Salurkan Bantuan Modal Usaha
Dorong Ekonomi Kerakyatan di Kepulauan Aru, Welhem Kurnala Salurkan Bantuan Modal Usaha (Ist)
A
A
A

KEPULAUAN ARU - Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan terus didorong di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Anggota DPRD Maluku Welhem D Kurnala menyalurkan bantuan modal usaha bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Rabu (11/3/2026). 

Di kawasan Siwalima, Kurnala juga memberikan kredit motor bagi pemuda yang bekerja sebagai pengemudi ojek. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan Partai Perindo di daerah.

“Kita ingin memastikan semangat kebersamaan yang terbangun juga diwujudkan dalam kerja nyata, termasuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memberikan dukungan bagi UMKM. Di situlah politik hadir sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat,” tuturnya. 

Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, pemberdayaan UMKM dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partai Perindo diketahui memiliki sejumlah program pemberdayaan UMKM. Program tersebut mencakup pembagian Gerobak Perindo, bantuan modal usaha tunai, pelatihan, pembinaan manajemen usaha, serta dukungan promosi produk agar pelaku usaha semakin mandiri. 

”Kita memberi bukan dilihat dari nilainya, tetapi dari niat yang tulus untuk membantu masyarakat yang susah. Partai Perindo memiliki komitmen untuk membantu masyarakat,” kata Kurnala. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206177//sekretaris_jenderal_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-Pz1u_large.jpeg
Perindo Tebar Takjil dan Modal Usaha, Dorong UMKM Tumbuh di Bulan Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205535//perindo-a0KL_large.jpg
Pemerintah Batasi Anak Pakai Medsos, Sri Gusni: Langkah Preventif Lindungi Generasi Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/338/3204895//perindo-RZqm_large.jpg
Dina Masyusin Tuntaskan Ijazah Tertahan, Koordinasi Soal PPDB dan Layanan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204839//perindo-sJyw_large.jpg
Perindo Ingatkan jika Putusan MK soal Parliamentary Threshold Tak Diakomodir Bisa Buat Produk Hukum Cacat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203285//christina_glorya_purba_resmi_pimpin_dpw_perindo_jambi-gIzu_large.jpg
Resmi! Christina Glorya Purba Pimpin DPW Perindo Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203212//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-c1Vk_large.jpg
Perindo Usul Ambang Batas Parlemen 1 Persen, Tekankan Tidak Boleh Ada Suara Rakyat Terbuang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement