Dina Masyusin Tuntaskan Ijazah Tertahan, Koordinasi Soal PPDB dan Layanan Kesehatan

JAKARTA - Sistem zonasi Pendidikan, persoalan tebus ijazah hingga pelayanan tenaga kesehatan dan Posyandu menjadi sorotan warga dalam kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini akan menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui koordinasi dengan dinas terkait.

“Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mencari solusi,” ujar Dina Masyusin, dikutip, Rabu (4/3/2026).

Politikus Partai Perindo ini juga akan berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk membantu menyelesaikan persoalan ijazah yang masih tertahan.

Menurutnya, sejumlah kasus sudah menemukan jalan keluar. “Alhamdulillah, cukup banyak persoalan ijazah tertahan yang sudah bisa diselesaikan,” kata Dina.

Sementara terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dia berharap kebijakan sekolah swasta gratis yang telah ditandatangani dapat meredam polemik penerimaan siswa pada 2026.

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi alternatif solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. “Dengan adanya sekolah swasta gratis, mudah-mudahan persoalan PPDB bisa terselesaikan,” tuturnya.