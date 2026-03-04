Pramono ke Veronica Tan: Sampaikan ke Ahok Sumber Waras Sudah Saya Selesaikan!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berbincang santai dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan saat acara Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat. Dalam sambutannya di acara tersebut, Pramono mengaku akan menuntaskan progam dari Gubernur terdahulu.

"Saya akan melanjutkan semua hal-hal baik dari gubernur-gubernur sebelumnya," kata Pramono, Selasa (3/3/2026).

Salah satu yang disorot Pramono yakni persoalan di Sumber Waras. Area tersebut dulunya merupakan lahan terbengkalai yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

Namun, proses pembelian diduga bermasalah hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan.

Kini Pramono memastikan lahan Sumber Waras sudah tak lagi bermasalah, karena proses hukum sudah selesai.

Pramono berkelakar ke Veronica Tan agar kabar baik tersebut disampaikan kepada mantan suaminya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Dari Pak Ahok, kebetulan ada Bu Vera, tolong disampaikan Pak Ahok, Bu. Saya sudah selesaikan yang namanya Sumber Waras, yang dulu jadi beban, alhamdulillah sekarang Sumber Waras sudah selesai semuanya," kata Pramono.