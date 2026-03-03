Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bantah Gaji Nakes di Jakarta Tak Pernah Naik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |03:15 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons sorotan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan bila gaji tenaga kesehatan (nakes) di Ibu Kota tak naik selama 10 tahun. Pramono menyebut bagi nakes yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penghasilannya kini relatif lebih tinggi.

"Gaji nakes yang ada di Jakarta sebenarnya yang ada di PPPK ya, apakah itu juga kalau ASN kan pasti naik, yang di PPPK kita, saya mendapatkan laporan sebenarnya sudah lebih tinggi daripada apa hospital atau rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jakarta, kecuali di Pondok Indah," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Dengan penghasilan yang relatif lebih baik dan setiap tahunnya pasti ada kenaikan penghasilan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Pramono membantah bila gaji nakes di Jakarta tak naik selama puluhan tahun. Kendati demikian, Pramono mengaku akan tetap mempelajari hal yang disampaikan Fraksi PSI di DPRD DKI.

"Nah kalau tidak pernah naik, masa sih enggak? Karena semuanya pasti mengalami kenaikan, karena itu kan nggak mungkin enggak ada kenaikan sama sekali. Tapi saya untuk lebih jelasnya saya akan pelajari untuk itu ya," tuturnya.

Adapun gaji nakes Jakarta yang belum naik selama 10 tahun terakhir disorot dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi E terhadap Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. 

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana mengungkit beban pekerjaan, risiko, dan bertambahnya kebutuhan hidup sebagai alasan untuk mendesak Pemprov DKI agar segera menaikan gaji para nakes.

“Saya kembali mendesak Pemprov DKI untuk menaikan gaji para nakes yang sudah 10 tahun belum juga naik,” kata Justin.

 

