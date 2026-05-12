Gerakan Pilah Sampah, Pramono Siapkan Sarana-Prasarana di Permukiman

Gerakan Pilah Sampah, Pramono Siapkan Sarana-Prasarana di Permukiman
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, program pilah sampah sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber telah dimulai Minggu (10/5/2026). Karena baru mulai, jadi masih ada beberapa wilayah yang infrastrukturnya belum memadai.

1. Siapkan Sarana-Prasarana

"Ya, karena ini gerakannya baru kemarin dimulai. Tetapi saya sudah menginstruksikan baik itu kepada Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW. Jadi ini gerakannya adalah gerakan yang masif," ucap Pramono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026).

Namun ke depannya, ia berjanji akan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk progam tersebut. 

"Secara perlahan tentunya sarana prasarananya juga akan kami persiapkan," sambungnya.

Ia menekankan, progam ini harus dijalankan secara berkelanjutan oleh warga. Ini supaya penanganan sampah di Ibu Kota bisa berjalan dengan baik.

"Tetapi yang paling penting adalah ini harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti, karena inilah yang akan mengubah wajah Jakarta berkaitan dengan persampahan," ucap dia. 

Dalam kunjungannya ke Pasar Kramat Jati, Pramono meninjau pengolahan sampah organik di lokasi tersebut. Ia menyampaikan, peninjauan ini sebagai tindakan lanjutan dari program pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber.

Pramono menjelaskan, Pasar Kramat Jati menghasilkan sekira 5 ton sampah organik setiap harinya. Sampah itu nantinya diolah menjadi produk yang bermanfaat seperti pupuk.

"Seperti kita ketahui di tempat ini, kurang lebih setiap hari 5 ton, nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan Pupuk Indonesia," kata Pramono.

 

