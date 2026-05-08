Pramono Tegaskan Masih Rutin Musnahkan Ikan Sapu-Sapu, tapi Tidak Diekspos

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:29 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan pihaknya masih rutin membersihkan alias menangkap ikan sapu-sapu di sungai Jakarta. Pemusnahan ikan sapu-sapu ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta.

"Tanpa teman-teman ketahui, untuk ikan sapu-sapu pun kita kemarin sudah ada gerakan untuk bersih-bersih kembali," ucap Pramono di Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Ia menyampaikan, pemusnahan ikan sapu-sapu ini merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, kegiatan tersebut menurutnya merupakan pekerjaan rutin yang tidak terlalu penting untuk diekspos ke publik.

"Tetapi memang saya meminta sudah tidak terlalu diekspos karena yang begitu-begitu sudah menjadi pekerjaan rutinlah," ucap Pramono.

Di sisi lain, ia memastikan kebijakan baru mengenai gerakan pemilihan sampah akan dimulai 10 Mei 2026. Secara simbolik pembukaan kegiatan ini akan direncanakan digelar di Kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pemprov DKI Jakarta akan serius menggalakkan program ini agar bisa diikuti masyarakat. Sebab mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu, seperti popok sekali pakai, pembalut, tisu kotor, serta sampah campuran tidak bisa dipilah.

"Besok tanggal 10 itu adalah pencanangan gerakan dan saya gerakan ini nggak mau setengah-setengah," kata Pramono.

 

