Curah Hujan Tinggi saat El Nino, Pramono : Sungai Tetap Dikeruk

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut wilayah Jakarta masih dibayangi curah hujan tinggi di tengah fenomena El Nino, sebagaimana prediksi Badan, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Bahkan kata Pramono, curah hujan sempat menyentuh 150 milimeter per hari.

"BMKG secara resmi sebenarnya sudah menyampaikan bahwa bulan April akhir sampai dengan September itu akan El Nino. Tetapi kenyataannya, beberapa kali masih hujan, termasuk yang kemarin dengan curah hujan yang hampir 150 milimeter per hari yang menyebabkan banjir," ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Karena itu, Pramono meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) tetap mengeruk sungai. Hal ini untuk mencegah banjir terjadi saat hujan deras terjadi.

"Maka saya sudah memerintahkan kepada jajaran Bappeda, kemudian juga kepada Sumber Daya Air untuk tetap mengantisipasi dan melakukan pengerukan sungai-sungai yang ada supaya kita tidak seperti kemarin," kata Pramono.

BMKG mengungkapkan kemarau pada 2026 diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Hal ini diungkapkan BMKG saat Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Fenomena El Nino yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan.

Dalam paparannya, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto menyampaikan dinamika atmosfer terkini, dampak historis El Nino terhadap berbagai sektor, serta potensi perkembangan fenomena tersebut pada 2026

Ia menjelaskan kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase ENSO netral hingga pertengahan tahun 2026. Namun, hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.