Pramono Siap Dukung KAI Jaga Perlintasan Sebidang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |22:02 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap mendukung penanganan perlintasan rel kereta api di Ibu Kota. Sebelum itu, ia menyampaikan perlintasan kereta api merupakan kewenangan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI).

1. Dukung KAI

"Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI," ucap Pramono di Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026).

Namun, mengenai perlintasan sebidang yang belum dilengkapi penjagaan, Pemprov DKI Jakarta siap memberikan dukungan kepada PT KAI. Dukung tersebut berupa penempatan petugas di perlintasan sebidang jika ada penugasan dari PT KAI.

"Sehingga dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI," ucap Pramono.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat 130 perlintasan sebidang yang belum dijaga, dari total 423 titik. Perlintasan sebidang yang telah dijaga jumlah 293 titik.

Di sisi lain, pembangunan perlintasan tidak sebidang juga terus dilakukan. Saat ini terdapat 118 titik berupa flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

 

