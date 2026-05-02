HOME NEWS MEGAPOLITAN

76 Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Sudah Pulang, 24 Masih Dirawat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |16:55 WIB
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan, saat ini sebanyak 76 korban kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur telah kembali ke rumah per Sabtu (2/5/2026) pukul 07.00 WIB. Sementara 24 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit.

“Dari data penanganan terhadap 106 pelanggan, sebanyak 76 pelanggan kini telah kembali ke rumah, sementara 24 pelanggan masih dirawat di rumah sakit,” VP Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Anne menyebutkan, perhatian utama saat ini adalah memastikan setiap pelanggan dapat melalui masa pemulihan dengan pendampingan yang cukup.

“Kami memahami bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu. Karena itu, kami terus mendampingi pelanggan dan keluarga, memastikan kebutuhan selama perawatan dapat terpenuhi, serta menghadirkan layanan trauma healing agar proses pemulihan dapat berjalan lebih tenang,” ujarnya.

Anne menjelaskan, pihaknya masih membuka posko informasi di Stasiun Bekasi Timur hingga 11 Mei sebagai ruang pendampingan bagi pelanggan dan keluarga. Melalui posko ini, layanan kesehatan lanjutan, koordinasi administrasi, hingga trauma healing dilakukan secara bertahap agar setiap proses dapat dilalui dengan lebih terarah.

