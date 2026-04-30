Polisi dan KNKT Belum Bisa Mengungkapkan Penyebab Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

JAKARTA-Kepolisian bersama KNKT masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang terjadi antara KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi terus berkoordinasi dengan KNKT dan KAI kaitannya kecelakaan tersebut.

"Sedang dalam penyidikan, berkoordinasi dengan KAI dan KNKT," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, koordinasi dilakukan dengan sejumlah pihak terkait guna mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi insiden tersebut. Sebabnya, proses penyelidikan kecelakaan tersebut hingga saat ini masih berlangsung.

Dia menerangkan, polisi menggandeng PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna memperoleh hasil investigasi yang komprehensif.

Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan kereta tersebut, termasuk kemungkinan adanya faktor teknis ataupun kelalaian.