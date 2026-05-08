Terungkap, Taksi Green SM Tertemper KRL di Bekasi Belum Diservis Berkala

JAKARTA - Polisi mengungkap fakta baru dari kecelakaan melibatkan taksi online Green SM dengan KRL di pintu perlintasan sebidang, hingga berujung kecelakaan maut antara KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur. Armada taksi listrik itu ternyata belum dimaintenance atau servis berkala meski kendaraan sudah lebih dari 24 ribu kilometer (km).

"Kami menyampaikan terkait informasi dari depot manajer operasional, ini taksi tersebut harusnya per 15.000 km itu sudah harus masuk ke depot untuk melaksanakan maintenance ataupun perawatan. Tapi sampai dengan 24.000 itu belum dilakukan maintenance," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, polisi hingga kini masih mendalami apakah matinya mobil taksi online di perlintasan sebidang itu dampak dari belum di-maintenance atau tidak. Ini termasuk apakah matinya mobil tersebut juga terjadi karena adanya pengaruh medan magnet ataupun medan listrik saat melewati pintu perlintasan sebidang.

"Mati mobil listrik ini di perlintasan sebidang kereta api, apakah termasuk dampak dari belum dilakukan maintenance, nah ini masih kami lakukan pengkajian," tuturnya.

"Apakah ini dampak pengaruh dari medan magnet, medan listrik terhadap kendaraan mobil taksi online. Ini masih didalami Puslabfor, begitu KNKT secara paralel, Tim ini masih bekerja untuk mendalami," kata Kombes Budi.

Tak hanya dari sisi taksi online, kata dia, polisi juga mendalami dari pihak KAI, khususnya kaitannya operasional perkeretaapian di hari saat peristiwa kecelakaan itu terjadi. Mulai dari awal kejadian terjadinya kecelakaan KRL dengan taksi online di pintu perlintasan sebidang hingga kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur.