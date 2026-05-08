Kronologi Sopir Taksi Online Lolos dari Maut di Perlintasan Bekasi Timur

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kronologi sopir taksi online berinisial RR bisa selamat, dalam kecelakaan di perlintasan sebidang yang kemudian berujung pada insiden maut, antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, sopir berhasil menyelamatkan diri setelah dibantu warga sekitar keluar melalui jendela kendaraan.

"Sehingga sopir ini bisa keluar selamat dari kendaraan tersebut dibantu warga sekitar melalui jendela mobil bagian sopir," ujar Budi kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, RR diketahui baru beberapa hari bekerja sebagai sopir taksi online di Green SM. Ia sebelumnya menjalani proses pendaftaran hingga dinyatakan lolos bekerja.

“Diperkenalkan selama satu hari tentang operasional penggunaan unit mobil yang akan dibawa. Pada saat dibawa, kendaraan mati di perlintasan sebidang jalur kereta api,” tuturnya.