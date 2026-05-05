Tabrakan KA Bekasi Timur, KAI Siapkan Tugu Peringatan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |21:30 WIB
Karangan bunga untuk korban kecelakaan KA di Bekasi Timur (foto: dok ist)
JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana membangun tugu peringatan di Stasiun Bekasi Timur, untuk mengenang 16 korban meninggal dunia dalam insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan pembangunan tugu tersebut diharapkan menjadi simbol penghormatan bagi para korban.

“Kami berencana membangun tugu di sini (Stasiun Bekasi Timur). Mohon dukungannya,” ujar Bobby kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Bobby juga mengapresiasi simpati masyarakat yang ditunjukkan melalui kiriman bunga ke lokasi kejadian. Ia memastikan bunga-bunga tersebut akan dirawat agar tetap terjaga.

“Kalau bisa bertahan selama mungkin. Tadi diminta disiram, ya kami siram,” katanya.

Selain itu, KAI memastikan telah memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban meninggal dunia, termasuk pemenuhan seluruh hak yang menjadi kewajiban perusahaan.

 

