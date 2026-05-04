KRL Pondokranji-Sudimara Tak Bisa Melintas, Ada Percikan Api di Tiang Listrik Aliran Atas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |18:04 WIB
KRL Pondokranji-Sudimara Tak Bisa Melintas, Ada Percikan Api di Tiang Listrik Aliran Atas
KRL Pondokranji-Sudimara Tak Bisa Melintas
JAKARTA - KAI Commuter menyampaikan adanya kendala operasional perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada Senin (4/5/2026) sore. Hal ini akibat adanya percikan api di tiang Listrik Aliran Atas (LAA).

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan menyampaikan kendala tersebut membuat pihaknya melakukan pemadaman jaringan LAA sementara, demi keselamatan penumpang.

Pemadaman itu menyebabkan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung lintas Pondokranji - Sudimara untuk semantara tidak mulai pukul 16.30 WIB.

"Untuk keselamatan dan perjalanan Commuter Line dan Jaringan LAA, untuk sementara aliran LAA dimatikan sementara," kata Leza.

Leza menjelaskan, bahwa petugas KAI Commuter saat ini tengah melakukan penanganan. Agar bisa menormalisasikan perjalanan Commuter Line di lokasi yang saat ini sedang diguyur hujan.

Atas insiden tersebut, KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada sore hari ini.

Sementara untuk menekan kelambatan perjalanan Commuter Line, KAI Commuter akan melakukan rekayasa perjalanan pada lintas tersebut.

 

