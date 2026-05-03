Diduga Lecehkan Wanita, Penumpang KRL Nambo Diamankan Petugas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |14:00 WIB
Ilustrasi terduga pelaku pelecehan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Petugas Pengamanan KAI Commuter menangkap terduga pelaku pelecehan terhdap wanita di dalam KRL Commuter Line. Penangkapan dilakukan usai mendapatkan laporan dari pengguna lainnya.

Petugas pengamanan menangkap terduga pelaku di dalam Commuter Line Nomor 1526 relasi Jakarta Kota-Nambo. Kemudian, diturunkan di Stasiun Cibinong.

“Setelah diturunkan di Stasiun Cibinong, pelaku dan korban dibawa ke Pos Pengamanan stasiun untuk dilakukan pemeriksaan,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, Minggu (3/5/2026).

Karina menambahkan, pada pemeriksaan awal, terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. "Petugas bersama korban dan terduga pelaku menuju Polres Depok untuk melanjutkan proses hukumnya," tambahnya.

Sesuai prosedur, KAI Commuter akan tetap mendampingi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

KAI Commuter juga berikan apresiasi atas keberanian dari korban maupun pengguna lainnya untuk bertindak dan melaporkannya kepada petugas. 

“KAI Commuter juga siap memberikan dukungan penuh untuk melindungi dan mendampingi korban dalam melanjutkan proses hukumnya kepada pihak berwajib,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

