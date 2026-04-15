HOME NEWS NASIONAL

Waketum Perindo: Dugaan Pelecehan di Kampus Bisa Jadi Fenomena Gunung Es

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |22:11 WIB
Waketum Perindo: Dugaan Pelecehan di Kampus Bisa Jadi Fenomena Gunung Es
Waketum Perindo Manik Marganamahendra (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo Manik Marganamahendra mengatakan, kasus dugaan pelecehan di lingkungan kampus harus menjadi perhatian serius. Sebab, kejadian seperti ini bisa menjadi fenomena gunung es atau bukan hanya terjadi di satu tempat.

Ia menekankan hal tersebut menyusul kasus dugaan pelecehan di chat grup mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI yang tengah menuai sorotan.  "Saya melihat ini jangan-jangan sering terjadi. Saya yakin tidak hanya di UI, tapi juga di banyak kelompok lain. Ini bisa jadi fenomena gunung es," katanya dalam podcast Daily Buzz Okezone, Rabu (15/4/2026).

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2019-2020 itu juga menyoroti akar persoalan yang berkaitan dengan isu gender, yang kerap tidak disadari dalam interaksi sehari-hari. Ditambah minimnya upaya korektif dalam mencegah terjadinya kasus serupa.

Dalam perkara yang terjadi di FH UI, Manik meminta penanganan kasus harus berpihak pada korban terlebih dahulu, sembari tetap mengedepankan proses pembuktian. "Dalam kasus seperti ini, kita harus berpihak kepada korban terlebih dahulu, kemudian proses pembuktian berjalan," ujarnya.

Manik juga mengapresiasi keterbukaan pihak kampus dalam menangani kasus tersebut. Namun, ia mengingatkan jangan ada yang ditutupi. "Di balik nama besar kampus, saya tetap menghormati mahasiswa di sana. Keterbukaan pihak kampus justru merupakan kemajuan. Jangan sampai kita menyembunyikan masalah di lingkungan kampus," tuturnya.

Manik pun mendorong pentingnya membangun lingkungan pertemanan atau komunitas yang saling mengingatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Sebelumnya heboh chat grup berisi dugaan pelecehan yang dilakukan mahasiswa FH UI. Mereka diduga menyasar mahasiswi dan dosen. Sebanyak 16 mahasiswa diduga sebagai pelaku, dan sejauh ini tercatat ada 27 korban.

(Arief Setyadi )

