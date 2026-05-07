Terungkap! Pendiri Ponpes di Pati 10 Kali Cabuli Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:56 WIB
Terungkap! Pendiri Ponpes di Pati 10 Kali Cabuli Korban
JAKARTA - Polisi menangkap tersangka kasus dugaan pelecehan santriwati berinisial AS (51) yang juga pendiri ponpes Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo. Polisi menyebutkan, pelaku mencabuli korban berinisial FA sebanyak 10 kali.

1. 10 Kali Cabuli Korban

Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi, AS mencabuli korban sejak Februari 2020 hingga Januari 2024.

"Korbannya adalah satu saudara FA, kemudian waktu kejadian antara bulan Februari 2020 sampai Januari 2024. Perbuatan ini dilakukan pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban," kata Jaka dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Polresta Pati, Kamis (7/5/2026).

Jaka menerangkan, di dalam kamar tersebut, AS kemudian meminta korban membuka baju. Setelahnya, AS melakukan perbuatan tak senonoh terhadap korban.

"Korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan," ujar Jaka.

Sebagai informasi, pelaku AS ditangkap di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis dini hari tadi. Sebelum ditangkap, AS sempat kabur ke sejumlah daerah, mulai dari Bogor, Jakarta hingga Solo.
 

