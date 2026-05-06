HOME NEWS NUSANTARA

Kecelakaan Maut Muratara, Polisi Buka Posko DVI untuk Identifikasi Korban di RSUD

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |21:05 WIB
Kecelakaan Bus ALS dan Tangki di Muratara (foto: dok ist)
JAKARTA – Polisi menyatakan telah membuka posko identifikasi korban (Disaster Victim Identification/DVI), terkait kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki pengangkut BBM di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, menjelaskan posko DVI disiapkan di RS Umum Daerah (RSUD) Lubuklinggau untuk proses identifikasi dan pengambilan jenazah.

"Posko akan kita buka di RSUD untuk pengambilan jenazah. Ada 16 jenazah di RSUD Lubuklinggau," kata Nandang kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Ia mengungkapkan, proses identifikasi dilakukan oleh tim Dokkes Polda Sumsel yang telah diberangkatkan melalui jalur darat.

"Rencana awal, jenazah dibawa ke RSUD setempat dan diamankan, kemudian akan diperiksa oleh tim DVI Polda Sumsel," ujarnya.

Lebih lanjut, Nandang mengatakan tim gabungan dari Direktorat Lalu Lintas, Labfor, Traffic Accident Analysis (TAA), serta Jasa Raharja juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

"Saat ini tim terpadu penanganan kecelakaan lalu lintas sedang melakukan olah TKP dan identifikasi para korban," ucapnya.

 

