Bus ALS Terbakar di Muratara, Polisi Temukan Tabung Gas hingga Peralatan Motor

JAKARTA – Polisi menemukan sejumlah barang di dalam bus ALS yang terlibat kecelakaan dengan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026).

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mu’min Wijaya, menyampaikan bahwa sedikitnya empat jenis barang ditemukan di dalam bus yang terbakar tersebut.

“Barang yang ditemukan di dalam bus antara lain satu tabung gas, kursi kayu, peralatan motor, serta barang pribadi,” ujar Nandang, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, di antaranya dua sepeda motor yang terbakar, bus ALS, serta truk tangki yang ikut hangus dalam insiden tersebut.