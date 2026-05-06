Ini Penyebab Kecelakaan Bus ALS dan Tangki di Muratara hingga 16 Orang Tewas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |19:13 WIB
Kecelakaan Bus ALS dan Tangki di Muratara (foto: dok ist)
JAKARTA – Kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki di Musi Rawas Utara (Muratara) menewaskan sedikitnya 16 orang. Insiden yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Sumatera Selatan, pada Rabu (6/5/2026) siang itu diduga bermula dari upaya pengemudi menghindari jalan berlubang.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mu’min Wijaya, menjelaskan kecelakaan terjadi saat bus ALS yang mengangkut 18 penumpang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi sekitar pukul 12.00 WIB.

"Sesampainya di lokasi kejadian, diduga bus ALS menghindari lubang dan membelok ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan. Dari arah berlawanan datang mobil tangki Seleraya, sehingga tabrakan tidak dapat dihindari," ujar Nandang, Rabu (6/5/2026).

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dan penumpang truk tangki meninggal dunia di tempat setelah kendaraan terbakar. Pengemudi bus ALS juga dilaporkan meninggal dunia.

