16 Jenazah Korban Bus ALS Tiba di RS Siti Aisyah, Tangis Keluarga Pecah

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |19:05 WIB
Korban Bus ALS Tiba di RS Siti Aisyah (foto: Okezone/Era)
MURATARA – Suasana duka menyelimuti keluarga korban kebakaran bus ALS di Musi Rawas Utara (Muratara). Sejumlah keluarga korban telah berada di RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau.

Pantauan Okezone, 16 jenazah korban tiba di RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau sekitar pukul 17.00 WIB. Jenazah diangkut menggunakan dua ambulans, yakni milik Pemkab Muratara dan Yonif TP 846/KS. Setibanya di halaman kamar jenazah, isak tangis keluarga pun pecah.

Sebanyak 16 korban tewas dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan mobil tangki BBM di Muratara, Sumatera Selatan, telah dievakuasi oleh petugas. Seluruh jenazah kini berada di RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau.

Humas RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau, Yassir Watera, membenarkan pihaknya menerima 16 kantong jenazah.

“Kami menerima sebanyak 16 kantong jenazah sekitar pukul 17.00 WIB. Untuk korban selamat tidak dirawat di sini,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Yassir menjelaskan, seluruh jenazah untuk sementara hanya dititipkan di rumah sakit sambil menunggu arahan dari pihak kepolisian.

“Jenazah masih dititipkan. Kami menunggu perintah dari kepolisian, sehingga kami belum dapat melakukan tindakan apa pun, termasuk membuka kantong jenazah,” jelasnya.

 

