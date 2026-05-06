Korban Tewas Kecelakaan Muratara Didominasi Penumpang Bus ALS

MURATARA – Peristiwa kecelakaan maut yang berujung kebakaran di Jalinsum, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), menewaskan sedikitnya 16 orang. Mayoritas korban merupakan penumpang bus Antar Lintas Sumatera (ALS).

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muratara hingga pukul 15.44 WIB, sebanyak 14 orang meninggal dunia di dalam bus ALS, sementara dua korban lainnya merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki minyak.

"Data sementara, korban meninggal di bus ALS sebanyak 14 orang, dan dua orang dari mobil tangki. Total 16 orang meninggal dunia," ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, H Mugono, Rabu (6/5/2026).

Selain korban meninggal, terdapat empat orang selamat. Tiga di antaranya mengalami luka bakar serius, sementara satu korban mengalami luka ringan dan kini menjalani perawatan di Puskesmas Karang Jaya.

Sebagian besar korban tewas ditemukan dalam kondisi hangus terbakar dan telah dievakuasi ke dalam kantong jenazah untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB, melibatkan bus ALS, mobil tangki minyak, serta satu sepeda motor yang turut terbakar di lokasi kejadian.