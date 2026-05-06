Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Korban Tewas Kecelakaan Muratara Didominasi Penumpang Bus ALS

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |18:58 WIB
Korban Tewas Kecelakaan Muratara Didominasi Penumpang Bus ALS
Kecelakaan Lalu Lintas di Muratara (foto: dok ist)
A
A
A

MURATARA – Peristiwa kecelakaan maut yang berujung kebakaran di Jalinsum, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), menewaskan sedikitnya 16 orang. Mayoritas korban merupakan penumpang bus Antar Lintas Sumatera (ALS).

Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muratara hingga pukul 15.44 WIB, sebanyak 14 orang meninggal dunia di dalam bus ALS, sementara dua korban lainnya merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki minyak.

"Data sementara, korban meninggal di bus ALS sebanyak 14 orang, dan dua orang dari mobil tangki. Total 16 orang meninggal dunia," ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, H Mugono, Rabu (6/5/2026).

Selain korban meninggal, terdapat empat orang selamat. Tiga di antaranya mengalami luka bakar serius, sementara satu korban mengalami luka ringan dan kini menjalani perawatan di Puskesmas Karang Jaya.

Sebagian besar korban tewas ditemukan dalam kondisi hangus terbakar dan telah dievakuasi ke dalam kantong jenazah untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB, melibatkan bus ALS, mobil tangki minyak, serta satu sepeda motor yang turut terbakar di lokasi kejadian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216824//korban_luka_kecelakaan_bus_als-x63n_large.jpg
4 Korban Selamat Kecelakaan Bus ALS Dirawat di Puskesmas, 3 Luka Bakar Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216823//kecelakaan-2bCa_large.jpg
Sopir Bus ALS dan Truk Tangki Tewas dalam Kecelakaan di Muratara Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216814//kecelakaan-EkiS_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki Minyak di Sumsel, Belasan Korban Hangus Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216806//kecelakaan-XTzr_large.jpg
Bus ALS dan Mobil Tangki Tabrakan di Sumsel hingga Terbakar Hebat, 16 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216804//bus_terbakar-M7Dl_large.jpg
Breaking News! Bus ALS Terbakar di Musi Rawas Utara Sumsel, Dikabarkan Telan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/338/3216780//kecelakaan_kereta_di_bekasi_timur-osUm_large.jpg
KAI: 17 Korban Kecelakaan Argo Bromo Anggrek–KRL Masih Jalani Perawatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement