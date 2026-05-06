4 Korban Selamat Kecelakaan Bus ALS Dirawat di Puskesmas, 3 Luka Bakar Serius

MURATARA – Sejumlah korban selamat dari kecelakaan maut antara bus ALS dan mobil tangki minyak di Jalinsum, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan data sementara dari BPBD Muratara, empat korban selamat berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, tiga orang mengalami luka bakar serius, sementara satu korban lainnya mengalami luka ringan.

Seluruh korban kemudian dibawa ke Puskesmas Karang Jaya untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Korban selamat ada empat orang. Saat ini dirawat di Puskesmas Karang Jaya, tiga mengalami luka bakar serius dan satu luka lecet," ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, H Mugono, Rabu (6/5/2026).