Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Korban Selamat Kecelakaan Bus ALS Dirawat di Puskesmas, 3 Luka Bakar Serius

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |18:42 WIB
4 Korban Selamat Kecelakaan Bus ALS Dirawat di Puskesmas, 3 Luka Bakar Serius
Korban luka kecelakaan bus ALS (Foto: dok ist)
A
A
A

MURATARA – Sejumlah korban selamat dari kecelakaan maut antara bus ALS dan mobil tangki minyak di Jalinsum, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan data sementara dari BPBD Muratara, empat korban selamat berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, tiga orang mengalami luka bakar serius, sementara satu korban lainnya mengalami luka ringan.

Seluruh korban kemudian dibawa ke Puskesmas Karang Jaya untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Korban selamat ada empat orang. Saat ini dirawat di Puskesmas Karang Jaya, tiga mengalami luka bakar serius dan satu luka lecet," ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, H Mugono, Rabu (6/5/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216823//kecelakaan-2bCa_large.jpg
Sopir Bus ALS dan Truk Tangki Tewas dalam Kecelakaan di Muratara Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216814//kecelakaan-EkiS_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki Minyak di Sumsel, Belasan Korban Hangus Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216806//kecelakaan-XTzr_large.jpg
Bus ALS dan Mobil Tangki Tabrakan di Sumsel hingga Terbakar Hebat, 16 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/340/3216804//bus_terbakar-M7Dl_large.jpg
Breaking News! Bus ALS Terbakar di Musi Rawas Utara Sumsel, Dikabarkan Telan Korban Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/338/3216780//kecelakaan_kereta_di_bekasi_timur-osUm_large.jpg
KAI: 17 Korban Kecelakaan Argo Bromo Anggrek–KRL Masih Jalani Perawatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/338/3216682//kecelakaan-DPCJ_large.jpg
Pengemudi Pajero Tabrak Pedagang Buah di Jaktim Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement