Breaking News! Bus ALS Terbakar di Musi Rawas Utara Sumsel, Dikabarkan Telan Korban Jiwa

MURATARA - Bus penumpang di Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terbakar, Rabu (6/5/2026). Kejadian itu memicu kepanikan warga dan pengguna jalan.

Bus yang diketahui milik perusahaan angkutan Antar Lintas Sumatera (ALS) itu dilaporkan terbakar hebat di tengah badan jalan.

Kobaran api yang besar disertai asap hitam pekat terlihat membubung tinggi hingga menyebabkan arus lalu lintas dari arah Muratara menuju Lubuklinggau maupun sebaliknya sempat lumpuh total.

Informasi awal yang dihimpun menyebutkan, insiden tersebut diduga menelan korban jiwa. Namun hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait jumlah pasti korban.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, H. Mugono, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut petugas saat ini masih bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan.