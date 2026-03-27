Bus Jamaah Umrah Asal Indonesia Terbakar Hebat saat Menuju Madinah

MAKKAH – Sebuah bus yang membawa jamaah umrah asal Indonesia terbakar hebat dalam perjalanan menuju Madinah. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa tersebut atau tidak.

“Kebakaran bus jamaah umrah Indonesia. Sebab dan kronologinya belum diketahui, semoga tidak ada korban,” tulis akun @ammarabumaryam, dikutip Okezone, Jumat (27/3/2026).

Dalam video yang beredar, bus terguling dan terbakar hebat di pinggir jalan. Sejumlah jamaah asal Indonesia terlihat berada di dekat bus yang terbakar tersebut.

Diketahui, bus rombongan jamaah umrah asal Indonesia beberapa kali mengalami kecelakaan dan terbakar di Arab Saudi.

Salah satunya saat bus yang membawa jamaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudeid (Madinah-Mecca Road) berjarak sekitar 150 km dari Kota Jeddah, Arab Saudi pada Kamis (21/3/2025). Adapun bus tersebut terbakar setelah terlibat kecelakaan.

(Fahmi Firdaus )

