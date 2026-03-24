Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bus Mogok Akibat Tak Kuat Nanjak, Lingkar Gentong Tasikmalaya Macet Parah

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |21:23 WIB
A
A
A

TASIKMALAYA - Sebuah bus rute Pangandaran-Cikarang mengalami mogok di tanjakan arah Simpang Wage yang termasuk bagian Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (24/3/2026).

Akibatnya menyebabkan kemacetan dua sisi jalan, baik yang hendak melintasi Letter U Lingkar Gentong hingga perbatasan Garut-Tasik dan arah sebaliknya.

Bus telah mogok sejak pukul 15.00, dan hingga pukul 17.45, bus masih tak bisa berjalan, dan menutup satu jalur. Jajaran Polres Tasikmalaya Kota lantas memberlakukan tutup-buka untuk kedua sisi jalan.

Sekira 5 menit kendaraan yang datang dari arah tanjakan Lingkar Gentong disetop dan hal sama diberlakukan bagi kendaraan yang melaju dari arah Letter U.

"Ini mekaniknya lagi urus. Biasa habis kopling jadi tidak bisa menanjak," kata salah satu petugas Satlantas yang berjaga di lokasi, Apitu Dartono.

Mogoknya bus ini juga menjadi penghambat penerapan rekayasa lalu lintas one way dari arah Letter U Lingkar Gentong ke arah Garut. Adapun kepadatan arus balik di Lingkar Gentong sudah mulai terjadi sejak pagi hari. Hingga akhirnya kemacetan terjadi mulai sore hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement