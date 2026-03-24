Awas Macet Parah Arus Balik Lingkar Gentong Imbas Libur ASN dan Anak Sekolah

TASIKMALAYA - Puncak arus balik kendaraan yang melintasi Lingkar Gentong, Tasikmalaya diprediksi terjadi secara terpisah. Awalnya pada H+2 dan H+3 lebaran 2026 dan puncak arus balik lebaran diperkirakan berlangsung antara H+6 sampai H+8.

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKPB Andi Purwanto, memperkirakan kepadatan arus kendaraan yang melintasi Lingkar Gentong bakal terjadi hingga 29 Maret 2026, tapi sifatnya situasional atau tidak selalu terjadi kemacetan. Adapun arus balik diprediksi sesuai kondisi. Jika merujuk pada libur para ASN, maka arus mudik mencapai puncaknya pada H+2 hingga H+3.

"Dan kami juga mengantisipasi terkait liburan masuk sekolah di Jumat, Sabtu, Minggu, tentunya akan ada lagi apa kendaraan-kendaraan yang pulang ke Bandung, khususnya ke Jakarta," ujar Andi saat ditemui setelah berkomunikasi dengan pejabat daerah Tasik, Selasa (24/3/2026).

Adapun dalam mengurai kemacetan, Andi menekankan bakal menerapkan rekayasa lalu lintas mulai dari memblokade sebagian jalur hingga penutupan jalur alias one way.

Sejalan dengan itu, setiap personel disiagakan di setiap titik-titik rawan kemacetan. Sehingga saat penumpukan kendaraan terjadi, penerapan rekayasa lalin bisa segera dilakukan secara koordinatif.

"Terkait pelaksanaan one-way tentunya kami berkoordinasi dengan Polres Garut, kemudian Polres Bandung, dan semua itu diinstruksikan dari Polda Jabar,”ujarnya.

“Kami berkoordinasi dengan Polda Jabar sehingga pelaksanaan one-way tersebut tidak menambah lagi antrean di etape berikutnya, khususnya di Kabupaten Garut," lanjut Andi.

Andi menekankan bahwa pemudik tak mesti terpaku pada Lingkar Gentong sebagai akses jalan menuju Garut, Bandung sampai Jakarta. Sebab, Tasikmalaya berada di lokasi strategis yang bisa menghubungkan ke daerah lain melalui jalur-jalur non-utama.

"Ada beberapa jalur alternatif yang bisa dipergunakan untuk dari Tasik menuju mengarah ke Bandung yaitu lewat Sukaresik, nanti tembus di Ciamis, Ciamis kemudian langsung di Garut Kota," ujar Andi.

"Sehingga tidak melalui jalur Gentong yang ada antrean kendaraan," tutup Andi.