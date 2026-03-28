Kondisi Puncak Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni, Ramai Kendaraan Tanpa Kepadatan

LAMPUNG - Suasana puncak arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni mulai terasa dengan banyaknya kendaraan yang masuk ke pelabuhan dan memenuhi kantong parkir untuk menunggu kapal.

Menurut pantauan pada Sabtu (28/3/2026) sekitar pukul 20.00 hingga 21.30 WIB, ratusan kendaraan sudah masuk ke pelabuhan dan mengantre untuk memasuki kapal di setiap kantong parkir (buffer zone) yang tersedia.

Meski tidak terlihat sepadat pada puncak arus balik gelombang pertama, banyaknya kendaraan yang mengantre berbeda dari malam-malam sebelumnya.

Terlihat, kendaraan-kendaraan itu memenuhi setiap lajur kantong parkir yang ada untuk menunggu masuk kapal. Hal itu bisa dilihat di kantung parkir dermaga tujuh, dermaga satu dan dermaga dua. Tak hanya kendaraan pribadi, beberapa bus juga turut ikut mengantri di kantung parkir.

Selain itu, para pemudik yang keluar kendaraan untuk menunggu giliran masuk kapal juga terlihat cukup ramai dari biasanya. Banyak di antara mereka yang duduk sambil mengobrol dengan pemudik lainnya di kantung parkir dan ada juga yang memanfaatkan waktu tersebut untuk membeli bekal makanan di warung nasi di samping kantong parkir.

Antrean tersebut juga dibarengi proses masuknya sejumlah kendaraan dari beberapa katung parkir ke dalam kapal. Puluhan kendaraan yang sudah mendapat giliran masuk kapal itu satu per satu maju dan dengan sabar menunggu giliran untuk cheking tiket dan parkir di dek kapal.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry memprediksi sebanyak 25.000 kendaraan bakal memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung pada malam ini, Sabtu (28/3/2026).