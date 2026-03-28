HOME NEWS NUSANTARA

11 Ribuan Kendaraan Tinggalkan Tasikmalaya via Lingkar Gentong, Motor Mendominasi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |23:09 WIB
TASIKMALAYA - Volume kendaraan yang keluar dari Tasikmalaya menuju arah Garut-Bandung mencapai 11.776 kendaraan pada arus balik Lebaran, Sabtu (28/3/2026) petang. Jumlah volume kendaraan ini lebih banyak dibanding Jumat (27/3/2026) sebanyak 10.818 kendaraan pada rentang jam sama.

Dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya dalam dua hari terakhir, peningkatan volume kendaraan arus balik banyak berlangsung saat sore hari. Bahkan volume per jamnya bisa menembus 1.000-an kendaraan. 

Kendaraan yang melintasi Lingkar Gentong menuju keluar perbatasan Tasikmalaya didominasi kendaraan roda dua dibandingkan kendaraan roda empat maupun bus. 

Seperti pada Jumat kemarin, pemotor yang melaju ke Garut-Bandung via Gentong mencapai 7.888 unit. Volume mobil kecil sebanyak 7.240 kendaraan, mobil sedang (476 unit) dan mobil besar (273 unit).

Sementara itu, berdasarkan pantauan lalu lintas pada  malam ini masih normal lancar. Tidak ada penumpukan kendaraan roda dua hingga bus di sejumlah simpul-simpul kemacetan, seperti di Simpang Sukamantri sampai Simpang Pamoyanan. Kendaraan dapat melaju tanpa hambatan berarti.

Meski begitu, laju kendaraan tampak berkurang sedikit begitu memasuki Letter S tanjakan Lingkar Gentong. Itu karena tak semua kendaraan bisa menancap gas dalam kecepatan maksimal, menyusul terjalnya tanjakan. Hal sama terlihat sampai ke arah Letter U Lingkar Gentong yang menuju ke arah tugu perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dan Garut.
 

Kondisi Puncak Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni, Ramai Kendaraan Tanpa Kepadatan
Arus Balik Lebaran 2026, Stasiun Gambir Layani 24.663 Penumpang Hari ini
Puncak Arus Balik, 25 Ribu Kendaraan Bakal Padati Pelabuhan Bakauheni
One Way Diterapkan di KM 263-70, Kendaraan Arah Transjawa Diimbau Manfaatkan Akses Keluar Alternatif
Arus Balik, Contraflow Diterapkan di KM 390-385 Tol Batang-Semarang
Tanjakan Lingkar Gentong Jadi Momok hingga Mobil Mogok, Pemudik Harapkan Solusi
