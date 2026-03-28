Arus Balik Lebaran 2026, Stasiun Gambir Layani 24.663 Penumpang Hari ini (Nur Khabibi)

JAKARTA - Stasiun Gambir masih dipadati penumpang pada arus balik Lebaran, Sabtu (28/3/2026) malam. Berdasarkan data PT KAI Daop 1 Jakarta, Stasiun Gambir melayani total 24.663 keberangkatan dan kedatangan penumpang.

Dari jumlah tersebut, jumlah penumpang tiba lebih banyak dibandingkan yang berangkat.

"Stasiun Gambir, keberangkatan 9.224 dan kedatangan 15.439," kata Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3/2026).

Pantauan di lokasi sejak pukul 19.00 WIB, penumpang terlihat memadati kursi-kursi yang tersedia di ruang tunggu.

Deru roda koper dan suara speaker yang mengumumkan jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta menambah kesan ramainya stasiun.

Porter stasiun juga terlihat wara-wiri di lokasi. Beberapa menawarkan jasa kepada penumpang dan lainnya membawa barang bawaan kliennya menuju peron stasiun.

(Erha Aprili Ramadhoni)

