Puncak Arus Balik, Pemudik Motor Membeludak di Jalur Pantura Cirebon

CIREBON – Puncak arus balik Lebaran di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami peningkatan pada Minggu (29/3/2026) pagi. Pantauan di lokasi menunjukkan lonjakan jumlah kendaraan, terutama sepeda motor yang masih mendominasi arus menuju Jakarta.

Berdasarkan data hingga pukul 09.00 WIB, tercatat sebanyak 19.033 sepeda motor melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Angka ini naik dibanding periode yang sama sehari sebelumnya, yaitu 14.393 kendaraan.

Kenaikan juga terjadi pada kendaraan roda empat. Sebanyak 2.114 mobil tercatat melintas di jalur tersebut, sedikit lebih tinggi dibandingkan 2.013 kendaraan pada hari sebelumnya.

Di lapangan, pemudik sepeda motor masih terlihat mendominasi arus balik. Banyak dari mereka membawa barang bawaan khas mudik, seperti tas besar hingga oleh-oleh yang diikat di bagian belakang kendaraan.

Sementara itu, untuk kendaraan besar seperti truk dan angkutan barang, tercatat sebanyak 567 kendaraan melintas. Jumlah ini justru turun dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 933 kendaraan.