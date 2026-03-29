HOME NEWS NASIONAL

Arus Balik Lebaran 2026, 651.195 Pemudik dan 169.385 Kendaraan Sudah Menyeberang ke Pulau Jawa

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |00:04 WIB
Arus Balik Lebaran 2026, 651.195 Pemudik dan 169.385 Kendaraan Sudah Menyeberang ke Pulau Jawa
Arus Balik Lebaran 2026, 651.195 Pemudik dan 169.385 Kendaraan Sudah Menyeberang ke Pulau Jawa (Niko Prayoga)
LAMPUNG - Jumlah volume kendaraan yang menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung meningkat pada masa puncak arus balik Lebaran 2026 Gelombang Kedua yang jatuh pada 28-29 Maret 2026.

Direktur PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengungkapkan, total jumlah kendaraan yang telah menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni sejak awal masa arus balik mencapai 169.385 unit atau sebanyak 71 persen dari jumlah kendaraan saat arus mudik kemarin. 

“Jumlah kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa sebesar 169.385 unit kendaraan atau 71 persen dari total traffic arus mudik yang lalu,” ungkap Heru dalam konferensi pers di Terminal Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (28/3/2026).

Dengan jumlah tersebut, kendaraan yang belum menyeberang ke Pulau Jawa pada masa arus balik Lebaran 2026 melalui Pelabuhan Bakauheni tersisa 70.535 unit atau 29 persen dari total jumlah kendaraan pada masa arus mudik.

“Sisa kendaraan yang belum kembali ke Pulau Jawa ini berjumlah 70.535 unit kendaraan atau sebesar 29 persen dari total traffic arus mudik yang lalu,” kata dia. 

