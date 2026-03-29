Arus Balik Lebaran, 15 Ribu Penumpang Tiba di Stasiun Gambir

Arus Balik Lebaran, 15 Ribu Penumpang Tiba di Stasiun Gambir

JAKARTA – Arus balik Lebaran 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, saat ini masih terpantau padat pada Minggu (29/3/2026). Namun, kondisi ruang tunggu tidak sepadat sebelumnya yang sempat dipenuhi penumpang hingga duduk di lantai.

Pantauan Okezone di lokasi, arus lalu lintas di sekitar Stasiun Gambir terpantau lancar dan tanpa kemacetan.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyebutkan, arus balik Lebaran didominasi penumpang dari sejumlah kota di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, hingga Bandung.

"Secara kumulatif, selama periode angkutan Lebaran 11–29 Maret 2026, total penumpang berangkat di wilayah Daop 1 Jakarta telah mencapai 855.526 orang, dengan tingkat okupansi rata-rata sebesar 83 persen dari total kapasitas 1.083.674 tempat duduk," katanya.

Berdasarkan data PT KAI Daop 1 Jakarta hingga pukul 09.00 WIB, jumlah penumpang yang tiba di Stasiun Gambir mencapai 15.689 orang.

Sementara itu, total kedatangan penumpang di seluruh wilayah Daop 1 Jakarta pada hari yang sama mencapai 52.896 orang.

Secara rinci, kedatangan penumpang pada 29 Maret 2026 juga tercatat di sejumlah stasiun lain, di antaranya Pasar Senen sebanyak 18.753 penumpang, Bekasi 7.436 penumpang, Jatinegara 5.195 penumpang, Cikarang 3.014 penumpang, Cikampek 1.549 penumpang, serta Karawang 1.260 penumpang.

Adapun untuk keberangkatan pada hari yang sama, Stasiun Gambir memberangkatkan 10.066 penumpang dari total 36.994 penumpang di wilayah Daop 1 Jakarta. Total tiket yang telah terjual hingga 1 April 2026 tercatat sebanyak 903.643 tiket.