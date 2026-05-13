Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ide Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Berasal dari Anggota Pasukan Elite Lettu Budhi Hariyanto

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |13:23 WIB
Ide Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Berasal dari Anggota Pasukan Elite Lettu Budhi Hariyanto
Terdakwa Penyiraman Air Keras/Okezone
A
A
A

JAKARTA-Terdakwa I kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus, Sersan Dua Edi Sudarko menyebutkan, ide tentang penyiraman cairan terhadap Andrie Yunus berasal dari Terdakwa II Letnan Satu (Mar) Budhi Hariyanto Widhi. Hal ini diketahui berdasarkan pengakuannya dalam sidang Rabu (13/5/2026).

"Siap, setelah terdakwa melihat video langsung tersebut merasa emosi kemudian Terdakwa II menyampaikan, jangan dipukuli, kita siram saja, itu saja," ujar Terdakwa I di persidangan.

Awalnya, Terdakwa I mengatakan, saat berada di mess pada Rabu, 11 Maret 2026, dia membahas tentang kekesalannya terhadap Andrie Yunus dengan Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi. Disitu, datanglah Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

"Hari Rabunya, tanggal 11 Maret 2026. Waktu itu di mess di dalam kamar, sekitar jam 19.45 WIB. Waktu itu sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Terdakwa III dan IV bertamu ke mess kami kemudian karena ada tamu kami buatkan kopi untuk mengobrol bareng," tuturnya.

Terdakwa I menerangkan, dia lantas memperlihatkan juga video viral Andrie Yunus terhadap dua terdakwa lainnya. Mereka lantas merespon video itu dengan rasa emosi serupa sebagaimana dirinya.

"Terdakwa I menyampaikan rasa kebencian pada Terdakwa III dan IV?" tanya Oditur Militer.

"Siap, kami sampaikan, bahwa sambil saya menunjukkan video di Hotel Fairmont tersebut terhadap para terdakwa kemudian kami menyampaikan saya ingin memukuli AY. Setelah itu ditanggapi lah oleh tiga terdakwa tersebut," jelas Terdakwa I.

"Tanggapan Terdakwa III seperti apa begitu terdakwa menyatakan saya ingin pukuli saudara Andrie Yunus?" tanya Oditur.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217794/perwakilan_taud_daniel_winarta-JoM4_large.jpg
Andrie Yunus Diancam jika Tak Hadir Sidang, TAUD: Pertama Kali Ada Hakim Ancam Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217778/perwakilan_taud-O0CS_large.jpg
Andrie Yunus Kirim Surat Tolak Hadiri Sidang Penyiraman Air Keras, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217743/taud-lAez_large.jpg
TAUD Serahkan Surat Penolakan Andrie Yunus Hadir di Sidang Pengadilan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217269/andrie_yunus-Qpj3_large.jpg
Bareskrim Limpahkan Laporan Kasus Penyiraman Andrie Yunus ke Polda Metro, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216730/andrie_yunus-Sjei_large.jpg
Hakim Minta Oditur Hadirkan Ahli Kimia di Sidang Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216723/penyiraman_air_keras-cQEq_large.jpg
Saksi BAIS TNI Bantah Ada 'Operasi Khusus' Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement