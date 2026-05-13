Peristiwa Kelam 13 Mei: Kerusuhan 1998 hingga Bom Surabaya!

JAKARTA – Berbagai peristiwa besar dan bersejarah terjadi pada 13 Mei. Di antaranya kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yang berujung pada tumbangnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada tanggal yang sama, aksi bom bunuh diri di Surabaya pada 2018 juga menggegerkan dunia.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 13 Mei, dikutip dari Wikipedia, sebagai berikut:

1. Formula 1 Digelar Perdana

Ajang balap mobil Formula 1 pertama kali digelar di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi dalam balap mobil kursi tunggal.

Pada balapan perdana tersebut, pebalap Italia Giuseppe Farina keluar sebagai juara bersama tim Alfa Romeo.

Formula 1 kemudian berkembang menjadi salah satu olahraga paling bergengsi di dunia.

2. Kerusuhan Rasial di Kuala Lumpur

Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 13 Mei 1969 dan menewaskan ratusan orang.

Kerusuhan dipicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang memicu ketegangan antar-etnis.