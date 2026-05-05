Deretan Peristiwa 5 Mei: Penemuan Galaksi hingga Tragedi Pesawat Kenya Airways

JAKARTA - Tanggal 5 Mei mencatat sejumlah peristiwa penting dalam sejarah dunia, mulai dari penemuan di bidang astronomi, momen perjuangan tokoh dunia, hingga tragedi kecelakaan penerbangan.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 5 Mei yang dilansir dari Wikipedia:

1788: Penemuan Galaksi NGC 5879

Galaksi NGC 5879 ditemukan oleh astronom William Herschel pada 5 Mei 1788. Galaksi spiral ini terletak di rasi bintang Draco dan menjadi bagian dari Grup NGC 5866.

1944: Mahatma Gandhi Dibebaskan dari Penjara

Tokoh kemerdekaan India, Mohandas Karamchand Gandhi, dibebaskan dari penjara pada 5 Mei 1944. Gandhi dikenal sebagai pemimpin spiritual yang mengusung perlawanan tanpa kekerasan dalam perjuangan melawan penjajahan Inggris.

Ia kemudian wafat setelah ditembak oleh Nathuram Godse pada 30 Januari 1948.