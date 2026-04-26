Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 26 April: Ki Hajar Dewantara dan Ustadz Jefri Al Buchori Tutup Usia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |05:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 26 April. Diantaranya Ki Hajar Dewantara dan Ustadz Jefri Al Buchori tutup usia.

Guna mengingat dan menambah wawasan sejarah lainnya yang terjadi pada 26 April, Okezone telah merangkum beberapa di antaranya, sebagaimana dinukil dari Wikipedia, Minggu (26/4/2026).

1959 – Meninggalnya Ki Hajar Dewantara

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawa-nya dengan Ki Hajar Dewantoro; lahir di Pakualaman pada 2 Mei 1889, kemudian meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 dalam usia 69 tahun.

Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politikus, dan pelopor pendidikan kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda.

Ia juga pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.

2005 – Jalan Tol Cipularang Resmi Dibuka untuk Umum

Pada 26 April 2005, Jalan Tol Cipularang resmi dibuka untuk umum. Tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang) adalah jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Bandung.

Jalan tol ini selesai dibangun pada akhir April 2005. Tol ini membentang dari Cikampek, Purwakarta, sampai Padalarang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement