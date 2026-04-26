Peristiwa 26 April: Ki Hajar Dewantara dan Ustadz Jefri Al Buchori Tutup Usia

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 26 April. Diantaranya Ki Hajar Dewantara dan Ustadz Jefri Al Buchori tutup usia.

Minggu (26/4/2026).

1959 – Meninggalnya Ki Hajar Dewantara

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawa-nya dengan Ki Hajar Dewantoro; lahir di Pakualaman pada 2 Mei 1889, kemudian meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 dalam usia 69 tahun.

Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politikus, dan pelopor pendidikan kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda.

Ia juga pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.

2005 – Jalan Tol Cipularang Resmi Dibuka untuk Umum

Pada 26 April 2005, Jalan Tol Cipularang resmi dibuka untuk umum. Tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang) adalah jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Bandung.

Jalan tol ini selesai dibangun pada akhir April 2005. Tol ini membentang dari Cikampek, Purwakarta, sampai Padalarang.